Un ancien militaire utilise l’impression 3D pour financer les soins d’un jeune

Un vétéran des Forces armées, José Lauzon, met son initiative d’impression 3D, LZN3D, au profit de Logan Martel, un jeune garçon atteint d’un deuxième cancer. Après avoir déjà livré une première bataille contre la maladie, l’enfant âgé maintenant de six ans doit subir de lourds traitements, alors que sa famille lance un appel à la générosité pour l’accompagner dans cette nouvelle épreuve.

« Après avoir servi pendant près de deux décennies au sein des Forces armées canadiennes, et comme je n’avais pas de passe-temps hivernaux, j’ai choisi de mettre ma discipline au service d’une nouvelle mission, soit la création technologie. Après m’être procuré une petite machine, c’est avec un peu de difficulté et l’aide de vidéos Youtube que j’ai pu apprendre la modélisation 3D. J’ai commencé cette aventure à la mi-décembre », raconte le vétéran, en entrevue avec Le Réveil.

M. Lauzon ne pensait pas, à ce moment, que ce passe-temps deviendrait rapidement un outil de solidarité pour soutenir le fils de son ami de longue date, atteint d’une forme agressive de leucémie.

« En prenant un café avec Alain, il m’annonce que son plus jeune, Logan, a reçu un nouveau diagnostic de leucémie, lui qui l’avait déjà eu par le passé. Les traitements qui avaient eu auparavant ne fonctionnaient plus. La greffe n’étant pas possible au Québec pour les jeunes de son âge, il ne restait plus qu’une seule option, soit un traitement expérimental de Suisse avec des chances de rémission entre 30 et 40% pour le patient », indique le principal intéressé.

Le hic ? Le montant du traitement, soit près de 600 000$. Au pays, six thérapies CAR T-cell ont été approuvées depuis 2018 par Santé Canada. Celles-ci sont utilisée pour certains types de leucémies et de lymphomes. Heureusement, dans les trois semaines qui ont suivi la rencontre entre les deux hommes, le traitement de Logan a pu être reconnu par Québec et ainsi être couvert par les assurances. Toutefois, des frais plutôt onéreux restent à payer, mentionne Alain Martel.

« Tout ce qui est déplacements, médicaments et nuits à l’hôtel, le tout demeure à nos frais, étant donné que les traitements ne se donnent qu’à Québec ou à Montréal. L’argent est encore un besoin, bien que le 600 000$ soit un poids de moins sur les épaules », émet-il.

Pour « Logan le petit guerrier »

Gardant ce fait en tête, José Lauzon commence à réfléchir à une initiative pour soutenir Logan, de même que les parents du jeune dans cette épreuve.

« L’idée de créer un porte-clé portant la phrase ‘’Logan le petit guerrier’’, avec mon imprimante 3D, m’est venue très naturellement. Étant impliqué au sein de la Légion royale canadienne, j’ai proposé à mes confrères que je rencontre à tous les mercredis soir de faire un don volontaire pour la cause, en échange d’un porte-clé. Depuis, je n’ai pas cessé d’en vendre ! », affirme-t-il.

Plusieurs activités bénéfices ont ensuite été organisées, dont un une soirée bingo en partenariat avec la Caserne de jouets Saguenay Inc, qui aura permis d’amasser un montant de près de 14 000 $, ainsi qu’un souper spaghetti, qui a eu lieu le 28 mars dernier. Une soixantaine de personnes y ont pris part. De son côté, Alain Martel avait lancé une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe, qui lui a permis, jusqu’à maintenant, d’amasser une somme de plus de 18 000 $ sur un objectif minimum de 20 000 $.

La vague de support et d’amour reçu au cours des derniers mois agit comme un véritable baume au cœur pour la famille Martel.

« Même en étant policier, je peux désormais dire que je fais partie du club des vétérans, qui me reconnaissent et qui sont sensibles à la cause. C’est extraordinaire de voir le travail accompli et la contribution de la communauté envers Logan », soutient le père du jeune malade.

L’instigateur du projet prévoit d’autres initiatives de financement, dont une marche rassembleuse à Chicoutimi quelque part dans le mois de mai.

Des objets personnalisés

Outre la collection d’objets que l’on peut retrouver sur le site de LZN3D pour aider Logan dans sa lutte contre le cancer, dont un support à cellulaire, un support de lecture et deux types de fidget anti-stress, José Lauzon désire, via ses services, pouvoir offrir à sa clientèle des pièces de rechange introuvable, des objets personnalisés et des prototypes. Au fil du temps, il espère explorer davantage les possibilités que peut lui amener l’impression 3D, lui qui commence à prendre de l’expérience dans ce domaine. Pour son propre développement, ce dernier s’est associé avec le principal fabricant d’imprimantes 3D, l’entreprise chinoise Creality.

« La compagnie m’a justement fait parvenir leur imprimante phare, que je vais pouvoir mettre à profit pour mes futures créations. »

M. Lauzon produit également du contenu relatif à son matériel sur différentes plateformes, comme Facebook, Youtube, Instagram et Tik Tok.