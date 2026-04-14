Unissons Saguenay inquiet du projet de loi n° 20 et de ses impacts

Le parti politique municipal Unissons Saguenay dit nourrir de sérieuses préoccupations à l’égard des dispositions du projet de loi n° 20, qui vise à favoriser l’accès au logement et à modifier diverses règles encadrant le domaine de l’habitation.

Selon Unissons Saguenay, le projet de loi remet en question la définition même des coopératives, lesquelles reposent sur la prise en charge collective par leurs membres et leur participation aux décisions et à la gestion du milieu de vie.

« Chaque coopérative est un milieu de vie qui possède une couleur propre aux gens qui la composent, dont l’engagement dans la bonne marche du milieu doit être actif et collaboratif. Ce ne sont pas toutes les personnes en demande de logement qui veulent adhérer à ce mode de vie. », a indiqué Lynda Youde, membre d’Unissons Saguenay.

Le parti estime aussi que la mise en place d’un guichet unique d’attribution des logements, comme prévu dans le projet de loi, constitue une ingérence directe de l’État dans la gestion des coopératives d’habitation qui sont pourtant des entreprises privées à but non lucratif répondant très bien à leur mission.

« Le gouvernement actuel veut en prendre le contrôle pour masquer son échec face à la crise du logement. Pourquoi n’est-il pas plutôt question d’imposer des restrictions aux entreprises locatrices à but tellement lucratif que les locataires n’ont plus les moyens de payer ? », se questionne Lynda Youde.

Unissons Saguenay soutient que la crise du logement est d’ordre systémique et que sa résolution passe par la construction de nouveaux logements sociaux et par le retrait de la logique spéculative du secteur de l’habitation plutôt que par la modification d’un modèle coopératif qui a fait ses preuves et qui permet à des personnes de se loger convenablement à prix raisonnable.

Le parti craint qu’une fois adopté, le projet de loi n° 20 n’ait des effets négatifs sur la qualité de vie dans les coopératives d’habitation, affaiblisse leur gouvernance démocratique, leur retire de l’autonomie, augmente la charge bureaucratique, appauvrisse les ménages occupants et nuise à leur mixité sociale. Le parti indique qu’il entend interpeller les députés de Saguenay afin de leur faire part de ses préoccupations.