Les libéraux de Carney décrochent la majorité aux Communes

Le gouvernement de Mark Carney n’a désormais plus besoin de l’appui des partis d’opposition pour faire adopter ses projets de loi. Les libéraux ont remporté les trois élections partielles tenues lundi soir, une performance qui leur permet d’atteindre la majorité à la Chambre des communes.

Déjà renforcé par l’arrivée récente de cinq députés transfuges issu du Parti conservateur et du Nouveau Parti démocratique, le Parti libéral était à une seule victoire du seuil fatidique de 172 sièges.

Dans University–Rosedale, la circonscription de l’ex-ministre Chrystia Freeland, la candidate Danielle Martin s’est imposée largement avec 64 % des voix. Cette victoire a officialisé l’entrée du Parti libéral en territoire majoritaire.

Puis, dans Scarborough–Sud-Ouest, un bastion libéral de la région de Toronto, l’ancienne députée néo-démocrate Doly Begum, cette fois candidate libérale, a remporté l’élection avec près de 70 % des suffrages.

Finalement, le résultat le plus disputé est survenu dans la circonscription de Terrebonne, au Québec. Après une longue et éprouvante soirée électorale, la candidate libérale Tatiana Auguste a finalement devancé la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné, qui est demeurée dans la course jusqu’aux derniers dépouillements.

Contrairement aux deux autres élections partielles, celle de Terrebonne faisait suite à l’annulation du scrutin de l’élection générale d’avril 2025, causée par un problème lié au vote postal d’une électrice. La candidate bloquiste avait contesté jusqu’en Cour suprême le résultat initial de l’élection générale, qu’elle avait perdue par une seule voix.

Avec ces trois nouvelles victoires et l’intégration récente de députés issus d’autres formations politiques, les rangs libéraux comptent maintenant 174 députés à la Chambre des communes. Le Parti conservateur forme l’opposition officielle avec 140 élus, tandis que le Bloc québécois en compte 22, le Nouveau Parti démocratique six et le Parti vert un seul.