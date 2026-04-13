Saguenay réaffirme son engagement et ses actions sur le terrain

La Ville de Saguenay souhaite réaffirmer qu’elle est pleinement engagée et active en matière d’itinérance sur son territoire. La Ville précise qu’elle met en place des interventions concrètes afin de soutenir les personnes en situation d’itinérance et de favoriser une cohabitation harmonieuse dans les espaces publics.

À la suite de la publication récente des résultats préliminaires du dénombrement des personnes en situation d’itinérance, qui mettent notamment en lumière l’évolution du phénomène dans plusieurs villes du Québec, la Ville de Saguenay souligne que cette réalité appelle des réponses coordonnées et adaptées aux contextes locaux.

À Saguenay, ces réponses se traduisent par une vingtaine d’initiatives, déployées tant en prévention qu’en intervention, avec l’appui du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, du Service de police et des acteurs du milieu économique.

L’approche privilégiée par la Ville est axée sur l’humain, la dignité des personnes et la cohabitation harmonieuse dans l’espace public. Les actions mises en place touchent notamment l’intervention de proximité et le travail de rue, la co‑intervention en itinérance et en santé mentale, la médiation sociale et le soutien à la cohabitation, l’amélioration de l’accès aux services de base et l’inclusion sociale et la lutte aux préjugés. La ville soutient que l’itinérance demeure un enjeu complexe qui appelle une responsabilité partagée.