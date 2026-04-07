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Une saison de motoneige exceptionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 07 h 19 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La saison de motoneige qui vient de s’achever restera dans les annales au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Selon les clubs de motoneigistes et les données colligées par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), l’hiver 2025‑2026 se classe parmi les meilleurs des dernières années, tant par la durée d’ouverture des sentiers que par l’achalandage observé sur les pistes.

Les sentiers sont demeurés accessibles pendant une période de 14 à 16 semaines, ce qui dépasse largement la moyenne habituelle de 8 à 10 semaines, rapporte Radio‑Canada. Des conditions d’enneigement favorables et une météo globalement coopérative ont permis aux amateurs de profiter d’une saison prolongée, au grand bénéfice des clubs.

Cela s’est aussi reflété dans les ventes de droits d’accès. Selon les données de la FCMQ, à l’échelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 15 277 droits d’accès — annuels et journaliers confondus — ont été vendus cet hiver, soit une hausse de 2,87 % par rapport à la saison précédente. Dans le détail, 13 209 droits annuels et 2 068 droits journaliers ont trouvé preneurs. L’an dernier, ces chiffres s’établissaient respectivement à 12 601 et 2 237.

Autre élément positif au bilan de la saison, la FCMQ rapporte une diminution du nombre de décès sur les pistes par rapport à l’année précédente malgré une saison plus longue d’environ trois semaines en moyenne.

Des relais bien fréquentés

L’achalandage soutenu sur les sentiers a également profité aux relais de motoneige de la région. Bien que certaines périodes de redoux ou de froid intense aient entraîné un nombre légèrement plus élevé d’annulations ou de reports de séjours, le bilan demeure largement positif pour les exploitants.

À l’heure actuelle, la majorité des relais ont toutefois annoncé la fin de leurs activités pour la saison. Parmi eux, le Relais RestoBar La Grenouille, à Larouche, le Relais La Chapelle sur les monts Valin ainsi que le Relais NotreDamedeLorette ont fermé leurs portes au cours de la fin de semaine.

La motoneige demeure par ailleurs un moteur économique majeur pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Chaque année, de nombreux touristes canadiens et américains convergent vers la région pour profiter de son vaste réseau de sentiers. Il est estimé que cette industrie génère en moyenne plus de 100 millions de dollars en retombées économiques annuelles.

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