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Mardi, 07 avril 2026

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Base militaire de Bagotville

Des vols d’entraînement de CF-18 en soirée jusqu’à la fin avril

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 06 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des avions de chasse CF-18 de la 3e Escadre de Bagotville débuteront des vols d’entraînement en soirée à compter du 7 avril, rapporte Radio-Canada. Ces exercices militaires se dérouleront jusqu’au 30 avril, dans les corridors aériens habituels, et devraient prendre fin au plus tard à 23 h.

Selon la base militaire de Bagotville, ces vols n’entraînent aucun impact particulier pour la population, mis à part le bruit généré par le passage des appareils.

De telles manœuvres sont organisées sur une base régulière afin de permettre aux pilotes de maintenir et de perfectionner leurs compétences lors de vols de nuit. Ces exercices contribuent à assurer l’efficacité opérationnelle des militaires de la base et leur capacité à intervenir rapidement, le cas échéant.

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