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Lundi, 30 mars 2026

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Temps de lecture : 57s

La Grande consultation

La parole est donnée aux citoyens de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Sara-Léa Bouchard
Le 30 mars 2026 — Modifié à 13 h 36 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La MRC du Fjord-du-Saguenay invite la population à participer à La Grande consultation, un événement participatif visant à informer et à recueillir les préoccupations du milieu autour des projets en cours à la MRC.

Deux rendez-vous sont proposés entre 14h et 20h, soit au centre récréatif de Saint-Honoré le 7 mai et à l’église de Saint-Félix-d’Otis le 14 mai. Lors de ces rendez-vous, les partenaires du développement éolien Nutinamu-Chauvin (Hydro-Québec, MRC du Fjord-du-Saguenay et Première Nation des Innus Essipit) seront présents pour échanger avec les gens, répondre à leurs questions et recueillir leurs commentaires.

Plusieurs kiosques d’information permettront d’aborder différentes thématiques comme la transition énergétique, le fonctionnement de l’énergie éolienne, la zone Nutinamu-Chauvin, l’environnement et la cohabitation des usages.

La Grande consultation vise à regrouper les besoins de consultation des différents services et répond à l'objectif de la Planification stratégique de la MRC de « Concerter le milieu sur l’importance des projets stratégiques du territoire ».

Chaque événement prendra la forme d’un parcours libre, composé de divers kiosques thématiques présentant les projets en cours à la MRC. Sur place, les citoyens trouveront notamment des images expliquant les projets, des cartes sur lesquelles ils pourront identifier des enjeux ou des zones d’intérêt et des codes QR menant à de courts sondages. Les participants pourront circuler librement selon leurs intérêts, s’informer à leur rythme et exprimer leurs préoccupations dans un environnement convivial et participatif.

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