Le PDG d’Air Canada, Micheal Rousseau, annonce son départ

Le PDG d’Air Canada, Micheal Rousseau, annonce qu’il quittera le plus important transporteur aérien au pays d’ici la fin du mois de septembre prochain, rapporte La Presse lundi.

La nouvelle est présentée par la compagnie à la feuille d’érable comme un départ à la « retraite » du principal intéressé en indiquant que le processus remplacer M. Rousseau était en marche depuis janvier dernier.

Signe du tollé soulevé par le grand patron d’Air Canada, la « capacité à communiquer en français » semble faire partie des critères qui seront évalués par le conseil d’administration pour recruter la personne qui succédera à M. Rousseau, dont la démission était notamment réclamée par l’Assemblée nationale.