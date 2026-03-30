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Lundi, 30 mars 2026

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Temps de lecture : 45s

Karine Bouvette nommée directrice générale du Cégep de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 30 mars 2026 — Modifié à 11 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi a officialisé, le 27 mars dernier, la nomination de Karine Bouvette à titre de directrice générale de l’établissement. Cette décision a été prise à la suite d’une recommandation du comité de sélection.

Karine Bouvette assumera ses nouvelles fonctions à compter du 11 mai prochain, pour un mandat d’une durée de cinq ans. Au moment de sa nomination, elle occupait le poste de directrice du Bureau de la performance stratégique à la Ville de Saguenay.

Elle connaît par ailleurs bien le milieu collégial, ayant déjà œuvré au sein du Cégep de Chicoutimi, notamment au développement interne, comme membre des équipes de la Direction générale et de la Direction des études.

« Son sens de l’organisation, sa discipline et son efficacité opérationnelle favoriseront la mise en place de solutions concrètes et à forte valeur ajoutée pour le Cégep de Chicoutimi. Enfin, nous avons confiance que son haut niveau d'engagement et d'énergie lui permettra de mobiliser ses ressources personnelles afin de déployer son potentiel dans son rôle de Directrice générale. », a expliqué Charles-Éric Gilbert, président du conseil d’administration du Collège.

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