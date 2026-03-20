10 M$ pour protéger l’eau potable et mettre aux normes 1026 fosses septiques

Il s’agit d’un véritable tour de force pour Saguenay alors que la Ville et le député de Jonquière, Yannick Gagnon, annoncent que des aides financières totalisant 10 M$ ont été octroyées pour protéger l’eau potable sur le territoire et régler les problèmes liés aux eaux usées.

D’une part, un montant de 6 067 553 $ a été accordé pour les rivières aux Sables et Chicoutimi dans le volet 1 afin de réaliser des travaux visant à corriger des situations de contamination par des eaux usées domestiques, pour mettre aux normes 579 résidences. D’autre part, une somme de 4 520 883 $ a été accordée dans le volet 1 pour le lac Kénogami et réservée à 447 résidences du secteur. Ces investissements sont consentis dans le cadre du Programme d’unités individuelles de traitement de l’eau (PUIT) mis en place par Québec le printemps dernier et qui représente une enveloppe globale de 30 M$ à travers la province. Dans ce contexte, ce sont 1026 résidents de Saguenay qui seront invités à changer leurs fosses septiques qui ne répondent plus aux exigences environnementales, selon certains critères. On peut compter près de 8000 champs d’épuration sur le territoire.

« Quand ce genre de programme-là apparaît, c’est une opportunité. Toutefois, l’un des premiers leviers est la qualité de la candidature remise par Luc Boivin et de son équipe. Le dépôt était impeccable, ce qui m’a permis de pousser le dossier à Québec, pour faire la démonstration de l’importance de nos cours d’eaux », mentionne le député jonquiérois, Yannick Gagnon.

La Ville doit se pencher sur la manière dont elle va gérer le programme dans les mois à venir. La directrice du service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à Saguenay, Jade Rousseau, confirme que la Ville lancera prochainement des appels d’offres pour la conception de devis professionnels à cet effet. « Il faut établir les paramètres d’application, comment on va s’assurer de bien recueillir les sommes d’argent. Il faut établir le canevas qui va nous permettre de bien accompagner les citoyens », explique-t-elle.

Luc Boivin poursuit en ce sens.

« Ça peut être des devis soit sur des fosses septiques avec des champs d’épuration traditionnels ou Bionest. On va aller en appel d’offres pour aider les citoyens à ne pas se faire avoir au niveau des professionnels », émet-il.

Critères d’adhésion

À savoir qu’un 50 % de ces aides financières sera assumé par la Ville, tandis que l’autre moitié devra être défrayé par les personnes ciblées. Pour les résidences secondaires, ce sera plutôt 25 % des coûts. Dépendamment des besoins technologiques, du type de sol et de l’environnement, la mise aux normes d’une fosse septique peut coûter entre 10 000 $ et 40 000 $.

Les fosses doivent également dater de 1981 à aujourd’hui et, comme mentionné précédemment, ne pas être conformes aux exigences environnementales pour être admissibles au programme.

« Ça peut être pour différentes raisons, le champ d’épuration qui est colmaté, les zones de protections qui ont changé. C’est du cas par cas, on va bâtir le programme en vol », laisse savoir Luc Boivin.

Les propriétaires des installations concernées seront avisés au préalable. Les travaux pourraient débuter d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne pour ceux qui sont prêts.

Le maire espère que Saguenay servira de modèle pour les autres régions du Québec en cette matière.

« Je souhaite que nous serons en mesure de donner les bonnes orientations au gouvernement pour qu’il y ait d’autres enveloppes pour aider d’autres villes à offrir cette chance-là à leurs citoyens, pour des solutions de traitement qui sont quand même coûteuses », conclut-il.