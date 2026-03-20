De bonnes nouvelles pour les hôpitaux de Jonquière et Chicoutimi

Plusieurs bonnes nouvelles, mais aussi de moins bonnes ont été annoncées pour les infrastructures du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la présentation du budget 2026-2027 du gouvernement du Québec.

Le secteur de la santé s’en tire bien avec l’annonce du financement pour la rénovation et l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de Jonquière et l’agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi. Deux chantiers qui totaliseront plusieurs centaines de millions de dollars d’investissements, indique Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean ainsi que ministre délégué au Développement économique régional et responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Ce sont deux grosses bonnes nouvelles, dit-il. Les sommes maintenant attachées pour ces deux dossiers-là. »

Bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi

L’agrandissement du bloc opératoire vise à en doubler la superficie de sorte à augmenter la capacité chirurgicale (14 salles) et à regrouper les activités de l'Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM). Le projet consiste aussi à moderniser les installations de façon générale.

Le ministre rappelle que l’Hôpital de Chicoutimi est un établissement de santé particulièrement névralgique dans la mesure où il dessert non seulement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également d’autres régions périphériques, comme la Côte-Nord et une partie de Charlevoix. L’hôpital dessert également deux communautés autochtones.

« Pour les prochaines étapes, le CIUSSS régional va avoir une rencontre avec Santé Québec afin d’établir les échéanciers, et il devra aussi faire faire les plans et devis pour aller en appels d’offres. Mais pour l’instant, on est vraiment contents parce que l’argent est attaché et c’est ça qui est important », précise le ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Urgence de l’Hôpital de Jonquière

Le projet de rénovation et d’agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière, dont les coûts ont été réévalués à environ 76,5 M$, a aussi franchi une étape décisive avec la confirmation des fonds requis dans le plus récent budget provincial. Après plusieurs années de délais, les travaux devraient débuter sous peu.

Le projet comprend une augmentation significative de la superficie pour répondre aux normes modernes de soins et de sécurité ainsi que la modernisation des équipements. Le réaménagement prévu vise à corriger les problèmes de débordement récurrents et la vétusté des infrastructures actuelles.

Autoroute Alma-La Baie

Les nouvelles sont un peu moins réjouissantes en ce qui concerne le prolongement du lien autoroutier entre Alma et La Baie à la hauteur de Saint-Bruno.

Bien que le projet figure toujours dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035, une victoire en soi selon Éric Girard, aucune enveloppe laissant entrevoir la réalisation du projet dans un avenir rapproché n’a été annoncée dans le budget.

« On va terminer la partie de La Baie, ça, c’est sûr. Mais il faut comprendre que des projets comme ça, ça se déroule par étapes, et en ce moment, on priorise nos établissements de santé. »

Rappelons que prolongement de l'autoroute 70 entre le chemin de la Grande-Anse et La Baie est actuellement en chantier pour une mise en service prévue en 2028. Cependant, la poursuite vers Alma est suspendue budgétairement pour au moins 5 ans, avec des travaux qui ne sont pas prévus avant 2030 pour le moment.

Le député de Lac-Saint-Jean tient toutefois à souligner qu’après avoir été mis au neutre durant plusieurs années, le projet a somme toute bien progressé depuis 2019 sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. « Pour le moment, ajoute-t-il, on mise sur le maintien des actifs. »