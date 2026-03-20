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Vendredi, 20 mars 2026

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Temps de lecture : 59s

42e Mois de l’autisme

Fédération québécoise de l’autisme en grève du 23 mars au 2 avril

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et les 16 associations régionales en autisme s’apprêtent à donner le coup d’envoi du 42e Mois de l’autisme. Cette année toutefois, le lancement prendra une forme particulière, influencé par le mouvement « Le communautaire, à boutte», qui dénonce le sous-financement du milieu communautaire au Québec.

En signe de solidarité avec les revendications portées par ce mouvement, la FQA a annoncé qu’elle se joindra aux organismes communautaires de plusieurs régions de la province. Concrètement, les associations régionales en autisme ainsi que l’équipe de la Fédération observeront une grève du 23 mars au 2 avril, date marquant la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme.

« Parce que nous nous mobilisons depuis 50 ans pour le respect des droits des personnes autistes, nous pensons qu’il est essentiel de réclamer, y compris par une grève le 2 avril, la qualité et la pérennité des services incontournables offerts aux personnes autistes et leur famille par le milieu communautaire. » à déclaré la FQA dans un communiqué.

Selon l’organisme, cette prise de position est également en parfaite cohérence avec le thème du Mois de l’autisme 2026, « Affichons notre soutien ». Un mot d’ordre qui se veut un rappel des principes fondamentaux d’inclusion et de respect envers les personnes autistes

« Il faut admettre que l’inclusion est un château de sable qui s’érode quand on ne le protège pas et qu’il faut sans cesse le consolider, voire parfois en reconstruire certaines parties. », illustre la Fédération.

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