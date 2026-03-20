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Vendredi, 20 mars 2026

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Temps de lecture : 41s

Le député François Tremblay au repos sur recommandation de son médecin

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 10 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le député indépendant de Dubuc, François Tremblay, est actuellement au repos sur recommandation de son médecin, rapporte Radio-Canada. L’élu affirme toutefois maintenir une présence à son bureau de circonscription et demeurer disponible pour répondre aux citoyens de son comté.

Bien qu’il soit temporairement absent de l’Assemblée nationale du Québec et qu’il ne participe pas aux votes, François Tremblay soutient qu’il assure un lien par courriel avec l’institution parlementaire afin de contribuer au bon déroulement des travaux, notamment pendant la période de questions. Le député indique qu’il prévoit être de retour à l’Assemblée nationale vers le milieu du mois d’avril.

Depuis son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, survenue le 8 janvier dernier à La Baie, François Tremblay a manqué 26 votes répartis sur 11 journées parlementaires.

Rappelons qu’au lendemain de cet événement, il avait pris la décision, en accord avec la Coalition avenir Québec (CAQ), de se retirer du caucus de son parti. Il devra comparaître en justice à la fin du mois d’avril.

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