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Saguenay intensifie la réparation des nids-de-poule

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 09 h 46 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay a amorcé, depuis quelques semaines, une période intensive de réparation de ses routes.

Selon la Ville, les cycles répétés de gel et de dégel, plus fréquents cette année, ont favorisé la dégradation de la chaussée. L’infiltration d’eau sous le pavage, combinée au passage des véhicules ainsi qu’aux variations de température, entraîne la formation de poches vides sous la surface. Ces cavités finissent par s’affaisser, causant les nids-de-poule observés sur plusieurs artères du territoire.

Afin de limiter les impacts sur la circulation et la sécurité des usagers, plusieurs équipes ont été déployées par le Service des travaux publics. Celles-ci sillonnent actuellement les rues de Saguenay de jour, de soir et même de nuit, en fonction des conditions météorologiques.

Les réparations de la chaussé sont effectuées à l’aide d’asphalte froid, l’asphalte chaud n’étant pas encore disponible à cette période de l’année, ce qui rend les interventions moins durables.

Les artères principales, notamment les boulevards et les routes collectrices, sont priorisées, avant que les équipes n’interviennent dans les quartiers résidentiels. Les délais de réparation peuvent donc varier selon le niveau de priorité accordé aux différents secteurs.

La Ville invite par ailleurs la population à continuer de signaler les nids-de-poule en communiquant avec les services municipaux, soit par téléphone ou en remplissant le formulaire en ligne disponible sur son site internet. Toutefois, les citoyens sont priés de ne pas signaler les arrachements de pavage ou les fissures dans la chaussée, puisque ces travaux de réfection sont prévus plus tard au cours de la saison estivale.

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