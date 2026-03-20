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Vendredi, 20 mars 2026

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Temps de lecture : 36s

François Legault demeurera député jusqu’aux élections

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Radio-Canada confirme que François Legault demeurera député de la circonscription de L’Assomption après l’élection de son successeur à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ), prévue le 12 avril.

Selon son cabinet, cette décision vise à éviter que les citoyens de L’Assomption se retrouvent sans représentation à l’Assemblée nationale en cours de mandat.

L’actuel chef de la CAQ entend rester actif dans son comté jusqu’aux prochaines élections provinciales, fixées au 5 octobre, aller à la rencontre des citoyens et profiter de son rôle pour mettre en valeur et faire connaître les entreprises locales.

Rappelons que deux députés sont actuellement en lice pour succéder à François Legault à la direction du parti : Christine Fréchette et Bernard Drainville. Le ou la gagnante de la course à la chefferie prendra automatiquement les fonctions de premier ministre du Québec à l’issue du scrutin interne.

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