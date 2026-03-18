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Nid-de-poule

25 véhicules endommagés mardi sur le boulevard du Saguenay

Sara-Léa Bouchard
Le 18 mars 2026 — Modifié à 06 h 57 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Ce sont près de 25 automobiles qui ont été endommagées mardi en raison d’un trou béant s’étant formé dans la chaussée sur le boulevard du Saguenay. La circulation se fait donc en alternance à proximité du commerce Chocolat Lulu. 

Plusieurs employés de la Ville seront sur place au courant de la journée pour dévier la circulation et pour éviter que les véhicules roulent dans ce nid-de-poule d’environ un mètre de longueur. Radio-Canada rapporte que de nombreux automobilistes ont dû faire remorquer leur voiture en raison d’une crevaison ou d’une jante abîmée. Interrogé à ce sujet, le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, reconnaît qu’il s’agit d’un secteur problématique. Il indique que des réparations temporaires seront effectuées pour l’instant, en attendant les plans de pavage de cet été.

M. Arseneau confirme toutefois que le secteur demeurera sous haute surveillance toute la durée du printemps. Saguenay invite la population à respecter la signalisation en place afin d’assurer la sécurité de tous.  

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