Royal Vermin : une réussite 100 % saguenéenne

Le studio de jeux vidéo Tobafeu, fondé à Saguenay, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de son tout dernier projet, désormais disponible à l’international : Royal Vermin, un jeu multijoueur de type « party » gratuit. Réalisé en collaboration avec le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC), Royal Vermin a été téléchargé par plus de 30 000 utilisateurs au cours de ses 48 premières heures de mise en ligne.

Situé dans un monde où les ordures s’empilent à perte de vue, les personnages, plus loufoques les uns que les autres, s’affrontent à l’aide de déchets et des joueurs, bien sûr, pour remporter la couronne et être sacrés Royal Vermin.

Présentement, le jeu est disponible sur les consoles Nintendo Switch 1 et 2, ainsi que sur la plateforme numérique Steam. Au cours des prochains mois, l’équipe de développeurs tentera également d’étendre sa présence à d’autres marchés, notamment sur Xbox et PlayStation.

Cependant, pour les fondateurs de Tobafeu Studio, Samuel Taillon et Gabriel Le Breton, il s’agit d’un accomplissement majeur en soi.

« Nintendo est un écosystème très particulier. N’entre pas qui veut dans sa boutique : il faut d’abord prouver que l’on est digne de sa sélection et de son image. Pour nous, c’était incontournable de lancer le jeu sur ses consoles. Nous avons démontré l’expertise que nous avons développée au cours des dernières années ici, dans la région, et nous pouvons en être fiers. »

Un succès retentissant

En plus des nombreux téléchargements déjà enregistrés, Royal Vermin a également reçu plusieurs reconnaissances de la part de l’industrie du jeu vidéo avant même sa sortie officielle.

D’abord, le jeu a été sélectionné parmi 300 titres pour faire partie des 30 projets mis en vedette sur la plateforme Steam dans le cadre de la Célébration des jeux du Québec.

Ensuite, Royal Vermin a été inscrit par Loto-Québec sur sa liste des 15 jeux indépendants les plus attendus au Québec en 2026.

Enfin, sa bande sonore, composée par le musicien Bruno Ouellet, a remporté la première place dans la catégorie « Meilleure musique originale – jeu vidéo » lors du concours des compositeurs émergents de musique à l’image organisé par la Fondation SOCAN en 2025.

Toutes ces marques de reconnaissance constituent, pour M. Taillon, la preuve que toutes les personnes ayant participé au projet et même la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent être fières de ce succès.

« Parfois, on dit qu’au Saguenay on est chauvins, et je pense qu’on a le droit de l’être pour ce projet-là. Il a été entièrement réalisé dans la région et il n’aurait pas pu se faire ailleurs qu’ici. On est des gens rassembleurs, qui aiment faire le party, et ça se reflète dans le jeu, autant dans notre processus créatif que dans le plaisir qu’il procure et dans la couleur qui le distingue. »

Samuel Taillon et Gabriel Le Breton sont deux diplômés de l’Université du Québec à Chicoutimi, et les premières esquisses du projet ont vu le jour lors de leur participation à un WonderJam de l’UQAC en 2019, une compétition au cours de laquelle des équipes de créateurs disposent de 48 heures pour concevoir un jeu vidéo.

« Le CEE-UQAC est fier des 11 dernières années entrepreneuriales de ces deux jeunes entrepreneurs. Le peintre Pablo Picasso disait : « Les autres parlent, moi je travaille » et Albert Einstein affirmait que « La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse », et ces deux citations expriment le long travail créatif de Tobafeu Studio dans le lancement du jeu Royal Vermin. Félicitations pour cette brillante réalisation ! » Louis Dussault, directeur du CEE-UQAC

Tobafeu Studio

Fondé au Saguenay en 2014, Tobafeu Studio (anciennement Totema Studio) est un acteur régional indépendant du développement et de la mise en marché de jeux vidéo. S’adressant autant aux joueurs occasionnels qu’aux passionnés, ses jeux rassemblent les gens autour d’expériences interactives et immersives. Depuis plus de dix ans, chaque projet est porté par une équipe engagée de développeurs expérimentés.