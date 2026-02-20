Ouverture d’un lieu de retour Consignaction à Saint-Honoré

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction au 620, rue des Grands-Ducs à Saint-Honoré.

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services: le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées et le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement.

Rappelons que depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.