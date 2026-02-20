SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 46s

Récupération

Ouverture d’un lieu de retour Consignaction à Saint-Honoré

Sara-Léa Bouchard
Le 20 février 2026 — Modifié à 08 h 27 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction au 620, rue des Grands-Ducs à Saint-Honoré. 

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services: le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées et le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement.

Rappelons que depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région
Publié à 14h00

Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région

En visite au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean jusqu’à samedi, le chef du Bloc Québécois, Yves‑François Blanchet, a amorcé une tournée axée sur les enjeux agricoles, économiques et industriels de la région. Après avoir assisté jeudi soir au match des Saguenéens au Centre Georges‑Vézina, le chef bloquiste a débuté sa journée de vendredi en rencontrant le ...

LIRE LA SUITE

QS critique le flou des autres partis sur le projet de gazoduc
Publié à 11h00

QS critique le flou des autres partis sur le projet de gazoduc

La candidate de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Chicoutimi, Jeanne Palardy, reproche à la Coalition Avenir Québec (CAQ) et au Parti libéral du Québec (PLQ) d’avoir refusé d’affirmer explicitement leur opposition au projet de gazoduc et d’usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Marinvest Energy. La formation de gauche avait ...

LIRE LA SUITE

Visite surprise ministérielle pour Loge m’entraide
Publié à 8h30

Visite surprise ministérielle pour Loge m’entraide

La ministre de l’Habitation, Caroline Proulx, a fait une entaille à sa rigide programmation jeudi, en ajoutant une activité non prévue à son calendrier. Accompagnée du député de Jonquière Yannick Gagnon, Mme Proulx s’est rendue aux locaux de Loge m’entraide pour y rencontrer la coordonnatrice Sonia Côté. Cette dernière raconte que la ministre de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES