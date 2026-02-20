SUIVEZ-NOUS

Crise du logement

Visite surprise ministérielle pour Loge m’entraide

Le 20 février 2026 — Modifié à 08 h 20 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La ministre de l’Habitation, Caroline Proulx, a fait une entaille à sa rigide programmation jeudi, en ajoutant une activité non prévue à son calendrier. Accompagnée du député de Jonquière Yannick Gagnon, Mme Proulx s’est rendue aux locaux de Loge m’entraide pour y rencontrer la coordonnatrice Sonia Côté.

Cette dernière raconte que la ministre de l’Habitation a tenu à venir en personne au bureau de Loge m’entraide pour encourager l’organisme et lui offrir son soutien face à son projet de Coopérative d’habitation La Solidarité qui attend depuis 8 mois, l’aide du fédéral pour débuter le chantier.

Sonia Côté ajoute que la visite ministérielle lui a redonné un regain d’énergie et d’espérance. La coordonnatrice en a aussi profité pour sensibiliser Caroline Proulx sur la difficile réalité que vivent les locataires appauvris de Saguenay confrontés par la crise du logement, tout en suggérant quelques éléments, dont des améliorations qui pourraient être apportées au Programme d’Habitation Abordable Québec (PHAQ).

La rencontre de 45 minutes fut extrêmement productive et plus que positive, conclut Sonia Côté.

