Entre forêts et controverses

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime et sa candidate dans l’élection partielle de Chicoutimi, Catherine Morissette, ont rencontré les médias régionaux jeudi, afin de faire le bilan des rencontres qu’ils ont eues avec les acteurs forestiers de la région, malgré la controverse des pamphlets qui planait dans l’air.

Concernant la situation des acteurs forestiers, le chef conservateur a voulu souligner qu’au Québec, le mètre cube de bois coûte 15$ de plus qu’en Ontario et qu’en enlevant la taxe carbone, 20% de ce montant serait éliminé. Il mentionne également qu’il faut être solidaire avec les travailleurs forestiers, qui représentent 30 000 emplois dans la province, et ouvert à amener des solutions.

Toutefois, la discussion a très rapidement dévié lorsque les journalistes présents ont questionné la candidate sur la controverse entourant les pamphlets conservateurs. Pour rappel, la candidate péquiste, Marie-Karlynn Laflamme, a dénoncé sur sa page Facebook l’utilisation de sa photo officielle par des tracts conservateurs. Elle dénote également l’absence du logo du PCQ sur les pamphlets, ce qui empêcherait les électeurs de savoir qui leur envoie ces informations erronées.

Pour M. Duhaime, la situation est ironique, alors qu’il dit avoir été victime d’un stratagème similaire par les péquistes durant l’élection partielle d’Arthabaska-l’Érable l’été dernier. Il ajoute que si les péquistes veulent des excuses, ils devraient commencer par montrer l’exemple.

Questionnée finalement sur l’absence du logo conservateur sur les tracts offerts, la candidate Morissette a précisé que son absence permettait aux citoyens de se faire un avis non biaisé sur les enjeux de la campagne. Une réponse qui a fait hausser les sourcils des journalistes sur place, alors qu’un pamphlet politique, de par sa définition, se doit d’être partisan.