Concours lancé: “Chanson du centenaire d’Arvida”

Le comité organisateur lance cette semaine un concours, visant à doter les festivités du 100e d’Arvida d’une chanson-thème. Intitulé “Chanson du centenaire d’Arvida”, le concours s’adjoint la voix de la chanteuse native d’Arvida, Annie Villeneuve, qui en plus de participer à la création de la chanson, l’interprètera aussi officiellement dans le cadre des activités entourant le 100e.

Les auteurs-compositeurs en herbe ou professionnels ont donc jusqu’au 30 mars prochain pour pondre leur œuvre, et la soumettre ensuite à l’organisation. Annie Villeneuve, fière ambassadrice d’Arvida, invite les créateurs à partager ce qu’Arvida leur inspire, pour écrire avec elle la chanson du centenaire.Les témoignages recueillis lui serviront de source d’inspiration à elle et à son collaborateur Patrick Bouchard, qui assureront l’écriture et la composition de la chanson officielle du centenaire, interprétée ensuite par l’arvidienne.

Deux façons de s’inscrire sont possibles, soit en ligne via le site 100arvida.ca , ou encore en se procurant un formulaire papier à la bibliothèque d’Arvida. La directrice générale du Musée du patrimoine d’Arvida, Marianne Salesse Côté, mentionne que le centenaire d’Arvida est une occasion exceptionnelle de rassembler la population autour d’un projet porteur de sens et de fierté collective, et q’avec ce concours, on veut donner une voix aux citoyennes et aux citoyens dans cette grande célébration.

La chanson officielle du centenaire sera dévoilée en grande première lors de Arvida fête son patrimoine 2026, l’événement phare des célébrations du 100e anniversaire d’Arvida.