Le Cégep de Chicoutimi cherche des solutions pour éviter sa fermeture

Réuni en séance extraordinaire mercredi soir, le Conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi a mandaté sa Direction générale pour reprendre les pourparlers avec les acteurs économiques de la Haute-Côte-Nord dans l’espoir d’éviter la fermeture du Centre d’études collégiales de Forestville.

Cette rencontre exceptionnelle faisait suite à la projection de l’arrêt des activités du Centre, notamment en raison de problèmes de financement, d’une baisse anticipée des inscriptions étudiantes et de difficultés de recrutement de personnel enseignant.

Le Conseil d’administration du Cégep souhaite ainsi identifier des solutions concrètes à travers des séances de travail réunissant les intervenants du milieu afin d’examiner différentes pistes pouvant assurer la pérennité du Centre d’études.

Informée de cette situation, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, s’est immédiatement engagée à mobiliser rapidement les forces vives de la région. Elle entend collaborer activement avec le cégep pour préserver cette offre d’enseignement supérieur essentielle à la Haute-Côte-Nord.

De son côté, la Direction générale du cégep, dirigée par André Gobeil, a confirmé avoir pris acte des éléments soumis par la Commission des études et le Conseil d’administration.

« Nous espérons sincèrement que les séances de travail auxquelles les parties prenantes prendront part permettront de dégager des solutions pérennes qui contribueront au maintien d’une offre d’enseignement supérieur en Haute-Côte-Nord. », a expliqué André Gobeil, Directeur général du Cégep de Chicoutimi.