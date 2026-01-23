Vers une meilleure compréhension de la santé pelvienne

Depuis son ouverture en février 2025, la clinique spécialisée en santé pelvienne Périnéo, située à Chicoutimi, voit non seulement sa clientèle augmenter, mais la voit également mieux comprendre tous les aspects entourant la santé pelvienne. Et maintenant que l’équipe a été complétée par l’arrivée de nouveaux professionnels, l’offre de la clinique s’en trouve consolidée.

Rappelons que Périnéo est une division de Remix Santé, une clinique interdisciplinaire ciblant le traitement de conditions complexes dans une approche globale. À savoir que Périnéo occupe actuellement quatre bureaux, dont deux destinés à la physiothérapie, un aux professionnels psychosociaux et un au volet médical. Jusqu’à présent, Mme Guarnaccia ne recense que de bons commentaires de la part de ses clientes et clients.

« De notre côté, ça fonctionne vraiment bien. On sera même prêt à accueillir de l’aide supplémentaire en janvier. Notre gros volet de développement demeure celui de la psychosociologie. L’ergothérapeute en santé mentale va venir chercher ce côté-là qui est très important en santé pelvienne. L’équipe n’arrête pas de prendre de l’expansion et la clientèle est au rendez-vous ! », mentionne la propriétaire de la clinique et physiothérapeute, Laury Guarnaccia.

L’équipe de Périnéo est constituée de sept personnes. Une ostéopathe, ainsi qu’une seconde travailleuse sociale, cette fois chargée de la clientèle jeunesse, y feront toutefois leur entrée après le temps des Fêtes.

Services

La clinique offre pour l’instant des services de physiothérapie périnéale et pelvienne, orthopédique, de la réadaptation oncologique, de l’ergothérapie, de kinésiologie et de chiropratique. La technique de physiothérapie nommée Aiguilles sèches sous le derme est aussi proposée afin de traiter les douleurs musculaires ou certaines pathologies.

« La santé pelvienne, c’est vraiment large. Le bassin inclut toutes les articulations, l’abdomen, la fonction urinaire, sexuelle, anorectale, qui est encore un domaine un peu moins connu. Pour les femmes, ça peut devenir chronique si une problématique dans ce secteur n’est pas traitée adéquatement. Ce pourquoi on trouvait ça important de rassembler divers professionnels au même endroit », précise la propriétaire.

Cette dernière concède que la santé pelvienne demeure complexe et que les gens sont souvent mal renseignés à ce sujet.

« Les études démontrent que la prévalence est vraiment importante. Je ne crois pas que tout le monde est au courant que les physiothérapeutes peuvent aider avec le suivi après un accouchement. On constate des effets quant à la récupération après une grossesse. On entre aussi en jeu lorsqu’il est question de douleurs sexuelles ou de problèmes de libido. La mission de Périnéo est également d’éduquer la population via les réseaux sociaux », indique-t-elle.