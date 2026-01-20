SUIVEZ-NOUS

Mardi, 20 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 34s

Élection partielle à Chicoutimi

Le scrutin sera déclenché mardi

Émile Boudreau
Le 20 janvier 2026 — Modifié à 08 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi sera officiellement déclenchée mardi, selon Radio-Canada.

Les électeurs seront appelés aux urnes le 23 février, six mois après le départ de l’exministre des Affaires municipales Andrée Laforest, qui avait quitté son poste en septembre pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay, sans succès.

La Coalition avenir Québec (CAQ) doit par ailleurs confirmer l’identité de son candidat dans les prochaines heures. Selon TVA Nouvelles, il s’agirait de Francis Tremblay, un étudiant de 24 ans à la maîtrise de l’UQAC, membre de la relève caquiste. 

Ce dernier affrontera plusieurs adversaires officiellement investis dont Marie-Karlynn Laflamme du Parti Québécois, Catherine Morissette du Parti conservateur du Québec, Jeanne Palardy de Québec solidaire et Olivier Dion de Climat Québec. Le Parti libéral du Québec n’a pas encore annoncé de candidature.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES