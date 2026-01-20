Le scrutin sera déclenché mardi

L’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi sera officiellement déclenchée mardi, selon Radio-Canada.

Les électeurs seront appelés aux urnes le 23 février, six mois après le départ de l’ex‑ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, qui avait quitté son poste en septembre pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay, sans succès.

La Coalition avenir Québec (CAQ) doit par ailleurs confirmer l’identité de son candidat dans les prochaines heures. Selon TVA Nouvelles, il s’agirait de Francis Tremblay, un étudiant de 24 ans à la maîtrise de l’UQAC, membre de la relève caquiste.

Ce dernier affrontera plusieurs adversaires officiellement investis dont Marie-Karlynn Laflamme du Parti Québécois, Catherine Morissette du Parti conservateur du Québec, Jeanne Palardy de Québec solidaire et Olivier Dion de Climat Québec. Le Parti libéral du Québec n’a pas encore annoncé de candidature.