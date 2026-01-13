Un nouveau lieu de retour de contenants ouvre à Jonquière

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne au Québec, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), par l’entremise de son programme Consignaction, a annoncé lundi l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction+ au 3729, boulevard Harvey, dans l’arrondissement de Jonquière.

Ce centre, équipé de technologies de pointe, permettra de récupérer rapidement et efficacement de grandes quantités de contenants de boisson consignés tout en répondant aux besoins d’une clientèle élargie, incluant les citoyens, les commerces, les industries et les institutions.

Avec cette ouverture, Jonquière compte désormais trois lieux de retour Consignaction, tandis que la ville de Saguenay en totalise cinq. Au niveau régional, il s’agit du neuvième centre à voir le jour dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean.