Développement accru à venir pour le Valinouët

30 nouveaux terrains, c’est ce qui est préparé par la municipalité de Saint-David de Falardeau sur le site de son village alpin. De plus, un projet ambitieux de 300 autres terrains serait sur la planche.

Selon le Quotidien, le maire de Saint-David de Falardeau, Germain Grenon, appuie qu'une forte demande existe pour les terrains à proximité du Valinouët, alors qu’un projet de 3,5 M$ pour la création de trois rues a été réalisé dernièrement.

Selon lui, la municipalité a réalisé ce projet sans même faire de règlement d’emprunt. Il s’est payé avec la vente des terrains. Toutefois, il précise qu’il ne reste que trois terrains pour la construction de chalets multiples (maisons en rangées) et que la demande est beaucoup pour des chalets individuels.

Par contre, mentionnons que le dernier problème pour la montagne de ski demeure le stationnement, alors que la session du troisième stationnement à un entrepreneur qui souhaite ériger un hôtel et d’autres activités commerciales a créé des problèmes pour la clientèle lors de la dernière fin de semaine. Dans ce dossier, le maire Grenon n’a pas voulu commenter, alors que la municipalité a entrepris des démarches légales afin de récupérer le 3e stationnement.