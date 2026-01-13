Le tronçon du sentier #16 bientôt rouvert à Chicoutimi

Le Club de motoneigistes du Saguenay entrevoit la réouverture, d’ici la fin de la semaine, du tronçon du sentier #16 donnant accès au boulevard Talbot, rapporte Radio-Canada. Ce segment, fermé depuis le 20 décembre, permet aux motoneigistes de rejoindre les restaurants et hôtels situés le long de cette artère commerciale.

Une entente a été conclue entre la Ville de Saguenay et le nouveau propriétaire d’une parcelle de terrain, Immeuble MCJR, afin de permettre l’ouverture du sentier devenu impraticable en raison de blocs de béton et d’amas de terre obstruant le passage de la dameuse du Club de motoneigistes du Saguenay. Selon son président, les amateurs de motoneige circulent à cet endroit depuis près de vingt ans.

Immeuble MCJR évalue à 6 000 $ les coûts pour déplacer les obstacles et assure qu’elle assumera ces frais pour l’instant, bien que des discussions se poursuivent pour déterminer qui paiera la facture finale.

En attendant la réouverture, le Club de motoneigistes du Saguenay invite les motoneigistes à respecter la signalisation et à éviter de circuler dans les cours des commerces ou sur les trottoirs.