Le premier autobus électrique de la STS disponible à Saguenay

La Société de transport du Saguenay (STS) est heureuse d’annoncer l’arrivée de son tout premier autobus électrique. Le véhicule effectuera vendredi sa première sortie sur le réseau et accueillera ses premiers clients.

Cette mise en service marque le début d’une transition majeure pour la STS vers un transport collectif plus durable et tourné vers l’avenir. Arborant fièrement le slogan « On roule électrique », ce premier autobus devient le symbole concret de l’engagement de la société municipale en faveur d’une mobilité plus verte. Également, 14 autobus électriques s’ajouteront progressivement à la flotte de la STS au cours de la prochaine année.

L’organisation précise amorcer concrètement l’électrification de son réseau grâce à un projet porteur pour l’organisation, pour le milieu et la communauté. De plus, la société de transport tient à souligner le travail et l’engagement de toutes les équipes qui contribuent à cette évolution et qui rendent cette transition possible.