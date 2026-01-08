Grande-Baie désormais accessible

Les bonnes nouvelles continuent de se succéder pour les amateurs de pêche blanche à La Baie. Après le secteur de l’Anse-à-Benjamin, voilà que celui de Grande-Baie est aussi officiellement accessible aux pêcheurs et ce dès maintenant. La nouvelle a été offcialisée jeudi midi via communiqué par la ville de Saguenay.

Pour l’instant, seuls les abris temporaires et petits véhicules (motoneige, quad ou côte à côte) sont autorisés. Le bornage du site étant complété, en vue du village, et l’épaisseur de glace suffisante, le secteur de Grande-Baie peut être fréquenté par les adeptes.

Une petite zone située à l’ouest du village n’est pas accessible pour l’instant et devrait être évitée. Les véhicules automobiles demeurent toujours interdits pour le moement. Les abris temporaires (tentes, par exemple), ainsi que l’ensemble des équipements, devront être retirés à la fin de la période de pêche.

Saguenay rappelle en terminant qu’il faut toujours être prudents sur les glaces, et qu’il est impératif de respecter la réglementation en vigueur.