Une cérémonie d’ouverture prometteuse

Après quelques ajustements, c’est finalement le vendredi 30 janvier prochain que se déroulera la cérémonie d’ouverture commémorant le 100e anniversaire de la Cité d’Arvida.

Un moment historique qui marque un siècle de développement, d’innovation et de fierté collective, mentionne-t-on. La cérémonie de lancement est précisément prévue le 30 janvier, de 18 heures à 20 heures, au Parc de la Cité.

On promet notamment une exclusivité régionale lors de la présentation, soit un spectacle de lasers, une alternative qu’on dit innovante, grandiose et écoresponsable aux feux d’artifice. Outre le protocole habituel, on assistera aussi au dévoilement de la programmation officielle entourant les activités du centième anniversaire d’Arvida.

Rappelons qu’Arvida, ville industrielle à l’époque, a été spécifiquement créée pour les besoins de la compagnie Alcoa, devenue ensuite Alcan et ensuite Rio Tinto. Elle tient son nom des initiales du président de la compagnie Alcoa Arthur Vining Davis, a été incorporée en 1926 et fusionnée à Jonquière en 1975. Son premier quartier est d’ailleurs classé parmi les lieux historiques nationaux du Canada depuis 2014.