Fin de l’utilisation des cartes d’hôpital

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean informe la population qu’il met officiellement fin à l’utilisation des cartes d’hôpital dans l’ensemble de ses installations.

Depuis l’automne dernier, un projet régional de retrait des cartes d’hôpital est en cours. À compter de ce jeudi, il n’est plus nécessaire de présenter sa carte d’hôpital lors de visites dans l’ensemble des installations du CIUSSS, qui rappelle qu’il demeure toutefois essentiel d’avoir en main la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour chaque visite.

Cette transition repose sur plusieurs facteurs, dont la pénurie d’encre au niveau provincial, la désuétude des appareils, l’économie financière estimée entre 24 000$ et 68 000$, la réduction de l’empreinte écologique et le virage numérique. Cette mesure contribue à simplifier les services offerts, tout en s’assurant d’une durabilité et d’une meilleure adaptation aux besoins actuels.







