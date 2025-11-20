L’UQAC et le Cégep de Sept-Îles s’unissent pour la recherche

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Sept-Îles annoncent la signature d'une entente-cadre de partenariat en recherche et création. Cette collaboration vise à développer et consolider des activités de recherche, de création, d'innovation et de transfert de connaissances entre les deux établissements.

« La signature de cette entente-cadre marque un jalon important dans la collaboration entre le Cégep de Sept-Îles et l’UQAC. Alors que le Cégep travaille à mettre en place un environnement propice à l’innovation, aux apprentissages mutuels et à l’avancement des connaissances, cette entente offre des opportunités de formation aussi bien pour les étudiants que pour les jeunes chercheurs et les chercheurs établis en leur permettant de travailler sur des projets communs qui serviront les intérêts nord-côtiers, » affirme le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Cette entente d’une durée de cinq ans, avec possibilité de renouvellement, permettra à l’UQAC et au Cégep de Sept-Îles d’accroître leur collaboration sur le plan de la recherche et de la création. Les deux institutions partagent des intérêts communs dans des domaines variés, notamment les sciences de la santé, les sciences humaines et sociales, les sciences naturelles et technologiques ainsi que les arts et lettres.

Présente sur la Côte-Nord depuis 1971, l’UQAC entretient des liens solides avec la région et sa population. L’inauguration du Pavillon Alouette en 2014 a renforcé son rôle comme pôle majeur de formation et de recherche. Cette nouvelle entente avec le Cégep de Sept-Îles s’inscrit dans cette continuité et témoigne de l’engagement des deux institutions à travailler de concert pour stimuler l’innovation et la création.

« En unissant nos forces avec le Cégep de Sept-Îles, nous maximisons nos ressources et nos expertises afin de créer des conditions favorables à l’émergence de projets novateurs. Cette entente permettra d’enrichir la recherche et l’innovation au bénéfice des communautés nord-côtières », souligne Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Cet engagement pourra notamment se concrétiser par la mise en œuvre d’actions tangibles telles que le développement conjoint de projets de recherche, la mobilité des personnes professionnelles et étudiantes dans les installations ou pour des stages de recherche, la présentation de subventions conjointes ou l’organisation d’événements en transfert de connaissances.