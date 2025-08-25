Les lauréats régionaux des Grands Prix de la CNESST dévoilés

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vient de dévoiler leurs lauréats régionaux pour les Grands Prix de la CNESST, prix récompensant la proactivité, l’ingéniosité et l’engagement des organisations à rendre leur milieu de travail toujours plus sain et sécuritaire.

Les lauréats sont séparés en deux regroupements, soit le regroupement Nord et Ouest, recensant les meilleures entreprises au Québec dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte Nord, le Nord-du-Québec et l’Outaouais et le regroupement Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour les entreprises locales.

Dans la région, le collège d’Alma se distingue dans la catégorie Innovation, grâce à la création d’un dispositif de levage des panneaux sur des tours observatoires. Dans la même catégorie, la Compagnie 3M Canada s’inscrit dans l’innovation en raison de son pont roulant multidirectionnel à double translation. Rio Tinto se démarque aussi parmi les lauréats, notamment en raison des nombreuses innovations créées par l’entreprise. On peut citer la station active aux composés organiques volatiles (COV)-900, l'application des principes d’ergonomie dans le projet de remplacement des redresseurs à Laterrière ou leur lave-baril à la Centrale de Chute-à-Caron. Mentionnons la présence de Domtar dans la catégorie Innovation du regroupement local, qui se distingue grâce à la création d’un manteau et d’un pantalon résistant aux coupures et aux piqûres et dû à la validation d’énergie zéro totale par automate de sécurité dans une attacheuse à paquets de bois.