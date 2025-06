Une marche pour la Fondation du rein à Saguenay

Ce sont plus de 80 marcheurs qui se sont rassemblés au parc de la Rivière-du-Moulin à Chicoutimi, dans le cadre de la Marche du rein, dimanche. L’événement a permis d’amasser la somme de 13 700 $.

L’objectif de la Fondation canadienne du rein, toutefois, était d’amasser un montant de 25 000$. C’est ce qu’a rapporté la responsable de la section Québec-Saguenay et gestionnaire développement philanthropique de l’organisme, Houria Bouhitem, à Radio-Canada. Elle mentionne que les dons peuvent se faire jusqu’au 31 décembre prochain, la grande majorité d’entre eux ayant été recueillie en ligne. Rappelons que la Marche du rein est organisée depuis une quinzaine d’années dans la région. Les fonds récoltés servent à soutenir les patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs proches et financer la recherche sur la maladie rénale. Mme Bouhitem souligne que les chiffres sont vraiment énormes au pays. En effet, selon la Fondation canadienne du rein, un Québécois sur quatorze est atteint de maladie rénale. À l’échelle du pays, la maladie touche une personne sur dix.