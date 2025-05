Quand mode, générosité et musique s’allient au Centre Jonquière

Le Centre Jonquière invite la population à participer en grand nombre à son événement alliant mode, générosité et musique ce samedi de 13h00 à 14h45. Un défilé prendra place au cœur du centre commercial, alors que l’ambassadrice de l’initiative, Jeanick Fournier, offrira un spectacle gratuit pour l’occasion.

Cet événement mettra en lumière les tendances modes de l’été 2025, comme le mentionne le coordonnateur marketing et locations spécialisées pour Le Centre Jonquière, Alexandre Tremblay.

« Les tenus du défilé proviennent de nos marchands du Centre Jonquière, soit Boutique Studio, Club C, Iris, Le Grenier, Pentagone, Plan de match et le Salon de l’élégance, présents depuis le début du Centre. D’autres commerçants participeront aussi en offrant des cartes-cadeaux et des promotions spéciales pour cette journée festive. »

Le tout se fait au profit de l’Association Emmanuelle, qui est chère aux yeux de l’ambassadrice, Jeanick Fournier.

« Jeanick Fournier a été honorée d'être choisie comme ambassadrice de notre campagne estivale et profondément touchée par notre décision de soutenir l'Association Emmanuel. En tant que mère adoptive de deux enfants atteints de trisomie 21, elle est particulièrement sensible à la mission de l'Association et voit cet événement comme une occasion de redonner à une cause qui lui importe énormément », rapporte M. Tremblay.

Le Centre Jonquière s'engage à remettre un don de 2 000 $ à l'Association et à recueillir des contributions supplémentaires lors de l'événement. Ce sont près de 1000 personnes qui sont attendues samedi.

50e anniversaire

Parallèlement, il s’agit d’une bonne occasion de souligner au passage les 50 ans d’existence du Centre Jonquière dans le paysage saguenéen, ce qui représente un exploit énorme pour l’équipe en place.

« Célébrer 50 ans d'existence est une fierté immense pour notre équipe. C'est l'occasion de rendre hommage à notre histoire, de remercier notre clientèle fidèle et de réaffirmer notre engagement envers la communauté de Saguenay », admet le principal intéressé.

L’intérêt pour le centre commercial de cesse d’augmenter au fil des années, en adaptant l’offre de service et en organisant des événements qui répondent aux attentes de la clientèle, confirme Alexandre Tremblay.