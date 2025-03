Plan de match s’installe au Centre Jonquière

Il y a du nouveau au Centre Jonquière! Après l’ouverture d’une première boutique à Boucherville sur la Rive-Sud de Montréal, le magasin spécialisé dans la vente d’articles de baseball s’implante à Saguenay. L’ouverture officielle s’est déroulée samedi dernier, et l’intérêt des amateurs de ce sport en expansion dans la région ne se dément pas.

« Il y a une très grosse demande ici, ça c’est indéniable. Je fais partie du conseil d’administration de Saguenay Baseball, et c’est moi qui s’occupait des commandes, qui provenaient entièrement de l’extérieur. En termes d’équipements de baseball en général et pour les prix aussi, ce n’était pas optimal. Ce sport est en augmentation ici, on est rendu avec plus de 1000 joueurs dans la région, alors que le haut du Lac est en train de se former. Pour le sport-études, les Voyageurs, le Midget 3A, il n’y avait pas de gants pour eux, pas de bâtons. Ça fait un an que je travaille sur le projet », mentionne le copropriétaire de Plan de match Saguenay, Pascal Simard.

Lorsqu’est venu le temps de trouver un local pouvant convenir à tout l’inventaire, M. Simard admet que les recherches se sont effectuées plutôt ardemment. Tout était trop cher, soutient-il, alors que la trouvaille du Centre Jonquière s’est avéré être un bon coup.

« Ils m’ont accueilli les bras ouverts, ça a été facile, la communication était là et les prix étaient intéressants. Tout a vraiment bien été, et ça se passe encore bien d’ailleurs. »

En un mois, quelques rénovations mineures ont été faites pour adapter le local aux besoins. Un mur a été démoli pour en ajouter un nouveau, entre autres pour y aménager une porte donnant vers l’extérieur. Un bon investissement, qui n’a pas été dévoilé par le copropriétaire, a été mis sur la table pour rendre le lieu au goût du jour.

« Nos heures d’ouverture ne seront pas nécessairement les mêmes que celles du centre d’achat. J’aimerais éventuellement finir plus tard les mercredis, parce qu’il y a souvent des soirées de baseball, en cas d’oublis par exemple de la part de certains joueurs à la dernière minute », émet Pascal Simard.

Un inventaire dans les six chiffres

La majorité de l’inventaire a été fourni par Plan de match Boucherville, totalisant un montant dans les six chiffres, en plus de l’équipement de balle-molle. 90% des articles proviennent du Canada, ce qui fait que le commerce ne sera pas impacté par les tarifs douaniers de 25% en vigueur.

M. Simard souligne qu’un budget de 200$ est à peu près ce qu’il faut avoir pour bien s’équiper, bien que dépendant des marques, les prix peuvent gonfler rapidement.

« Pour des gants, ça peut aller de 50$ à 500$. Pour les souliers à crampons, ça débute souvent à 35 ou 40$. Une paire ou deux de pantalons ça peut suffire pour l’année, s’élevant également à 40$. Les sous-gilets, les chandails d’équipe, les chaussettes et les casquettes sont souvent fournis par le baseball mineur, alors que 50% des jeunes ont maintenant leur propre bâton. »

Six employés à temps partiel travailleront chez Plan de match Saguenay, en plus de l’embauche d’une personne qui s’occupera de remplacer M. Simard lorsqu’il ne pourra être présent.

« Mes deux enfants travaillent ici, ma conjointe gère la comptabilité, donc c’est aussi une affaire de famille », allègue-t-il.

Dans un avenir rapproché, Pascal Simard aimerait élargir l’offre de service pour permettre à davantage de sports de rayonner.

« J’ai déjà approché le soccer, j’ai aussi eu des demandes en basketball, notamment pour que les jeunes en sport-études puissent venir s’habiller ici. J’aimerais aussi aller chercher des gammes que l’on ne retrouve pas dans la région. Ce sont des choses qui seront possible avec le temps et un peu d’ajustements au sein du magasin. »