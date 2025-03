Un projet de Complexe urbain de 25 M$ prévu pour 2027

Un projet de Complexe urbain, évalué à 25 M$, verra le jour au centre-ville de Chicoutimi. En plus de regrouper sous un même toit des entreprises d’économie sociale ayant un besoin urgent de relocalisation, l’initiative permettra de construire et d’aménager plus de 50 unités de logements abordables et permanents, répondant ainsi à un besoin criant dans la région.

Depuis plus d’un an, le travail pour la relocalisation de l’Atelier de récupération Saint-Joseph, qui souhaite développer une quincaillerie verte, et du comptoir vestimentaire Les Fringues, et qui désire poursuivre sa mission, est en branle. Initialement, le projet incluait la Soupe populaire, mais, en raison des délais et d'investissements déjà en cours, cette option n'est plus envisagée à court ou moyen terme.

« Les Ateliers de récupération sont présentement en location, et le propriétaire leur a signifié qu’il voulait reprendre ses locaux. L’entreprise est aussi en expansion, elle a plein de projets, donc il y avait un besoin d’agrandissement dans tout ça. On s’est dit qu’on avait avantage à rassembler ces compagnies-là dans une même bâtisse, entre autres pour les mutualiser, en se dotant d’une infrastructure pour les cinquante prochaines années et en répondant à des besoins qui sont énormes en termes de logements abordables », mentionne la présidente de la Fondation Mgr Léonce Bouchard, Joan Simard, qui ajoute que les deux entreprises totalisent près de 40 000 transactions par année.

Le projet de Complexe urbain s’inscrit dans les orientations du Plan particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville de Chicoutimi.

Des démarches ont été entreprises avec la Ville de Saguenay depuis quelques mois déjà, pour trouver un emplacement approprié à la construction.

« Le travail a été réalisé, en termes d’analyse des besoins et de la structure, on a des esquisses qu’on attend de finaliser après que l’on ait trouvé le bon terrain. À l’automne, on pourrait être en mesure de déposer ce projet de Complexe urbain dans les différents programmes, dont le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), et peut-être que nous aurons certaines ouvertures au niveau du financement », émet-elle.

La Fondation Mgr Léonce Bouchard occupe actuellement, avec ses œuvres liées, cinq bâtiments d’importance à Chicoutimi. Le fait de regrouper ses activités lui permettra de se départir de deux bâtiments excédentaires, et ainsi pouvoir injecter une somme d’environ 1,5 M$ dans le projet, qui est prévu d’être finalisé en 2027.

