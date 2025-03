Ouverture d’un restaurant A&W à Place du Royaume

Un nouveau restaurant de la franchise A&W ouvrira ses portes prochainement à Saguenay. Il s’agit de celui du centre commercial Place du Royaume, qui sera sous la responsabilité de Frédéric Maltais, propriétaire du restaurant A&W d'Arvida. La nouvelle succursale prendra la place de l’ancien McDonalds dans l’aire de restauration, et devrait ouvrir ses portes au printemps, entre la mi-mai et le début du mois de juin.

M. Maltais confie que son partenaire d’affaires et lui investissent près de 800 000$ dans le local, considérant qu’ils refont presque tout en neuf.

« Le local on le refait quand même à neuf, donc on parle de la devanture, entre autres. Pour ce qui est de la cuisine, on récupère le mur en céramique, ainsi que le plancher, mais sinon c’est tout. Pour le reste, ce sera vraiment tout nouveau », mentionne-t-il.

Le projet trottait dans la tête de M. Maltais depuis près d’un an et ce n’est que maintenant que le travail concret peut commencer, laisse-t-il savoir.

« On est à l’étape de prendre les mesures et sortir nos plans finaux, pour pouvoir débuter la construction et la rénovation du local. Ça a pris près d’un an d’étude et de négociations pour réussir à s’attendre sur ce qu’on allait faire. On a signé nos nouveaux contrats de franchise le 15 décembre. On possède nos propres architectes, qui s’occupent de finaliser les plans afin de mettre des soumissions pour les contracteurs et ainsi concrétiser notre projet. »

Il y a 15 ou 20 ans, un autre A&W situé dans le même centre commercial avait fermé ses portes. Le nouveau propriétaire précise que ce détail ne l’inquiète aucunement, considérant que la marque a grandement évolué depuis ce temps, ajoutant également que la Place du Royaume remonte en popularité dans le cœur des clients qui fréquentent le lieu.

« Je ne suis pas inquiet, parce qu’A&W a eu son creux de vagues, mais est présentement dans une remontée. Au niveau des déjeuners, à la Place du Royaume, il n’y a plus personne qui en fait à part chez Ben et Florentine. Cependant, le déjeuner beau, bon et pas cher avec des vrais œufs et du bacon, on est les seuls à l’offrir. Je pense que ce sera la première fois depuis la pandémie que la Place du Royaume sera bondée », émet Frédéric Maltais.