Une nouvelle destination culinaire au sein du presbytère St-Alexis

Le Pétrin, bagel et buvette, qui a ouvert ses portes au sein du presbytère St-Alexis le 15 février dernier, saura à coup sûr charmer le cœur des Baieriverains du secteur qui n’ont pas encore visité l’endroit. Uniquement l’accueil du lieu, ralliant patrimoine, culture et découvertes culinaires, incite à venir faire un tour.

Ce projet est le fruit d’une association entre Kevin Lussier, chef cuisinier et co-propriétaire de la ferme Les Paysans du Fjord et Giuseppe Benedetto, sculpteur verrier et propriétaire de Touverre Inc et de l’Auberge du Presbytère St-Alexis.

« Avec Giuseppe, on s’est rapidement bien entendu. Avec mon entreprise, ça fait longtemps qu’on a une cantine qui est ouverte l’été, donc l’idée d’ouvrir un restaurant à l’année était toujours là. Notre vision commune des produits locaux et d’autres raisons ont fait qu’on a décidé de s’associer dans ce projet », évoque d’abord M. Lussier, spécifiant que des investissements dans les cinq chiffres ont été nécessaires pour démarrer Le Pétrin.

Un menu avec des aliments d’ici

Pour lui, un restaurant à déjeuners était la base qui manquait à La Baie. Il a voulu ajouter sa petite touche personnelle en instaurant un coin boulangerie.

« Je travaille le pain et le levain depuis longtemps déjà, ce pourquoi je voulais intégrer une partie boulangerie au restaurant. Étant co-propriétaire d’une ferme également, l’aspect produits locaux et produits frais était d’autant plus facile à inclure », note Kevin Lussier.

En ce qui concerne le menu, le but était d’y aller en toute simplicité, sans faire de l’ombre aux autres restaurants qui pourraient proposer quelque chose de similaire. Il énumère d’ailleurs quelques exemples.

« Tu peux commander un bagel fait maison, avec du saumon fumé de la Boucanerie d’Henri, des oignons marinés de notre ferme, le tout surmonté de pousses fraîches de l’entreprise Pousses égales de Saint-Fulgence. On offre aussi plusieurs variétés de café, qui proviennent d’ailleurs du micro-torréfacteur Arvida Roasting. On prépare aussi des plats pour manger sur place, comme du pain doré avec de la mascarpone maison et de la confiture maison. »

Jusqu’à 55 places assises sont accessibles pour l’instant, bien que d’autres pourraient s’ajouter au fil du temps.

L’histoire, l’âme de l’endroit

Aux dires de M. Lussier, le bâtiment historique qu’est le presbytère St-Alexis est l’âme de l’endroit. Les œuvres de M. Benedetto sont aussi mises en valeur, de même que certaines peintures d’artistes locaux. Un côté plus ludique est exploité, pour permettre à la clientèle de se sentir comme chez soi.

L’ouverture de l’établissement se fera de manière progressive: pour le premier mois d’ouverture, les déjeuners seront offerts les weekends seulement, entre 8h et 14h. Des jours de semaine seront ajoutés à l’horaire graduellement.

La formule du soir débutera quant à elle au début de la saison estivale. L’horaire officielle sera publié sur la page Facebook du Pétrin à la fin du printemps. Six employés seront nécessaires pour l’été.