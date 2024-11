Michel Bergeron, candidat officiel dans le district #1

C’était soir d’investiture mercredi pour le président de l’Association pour la protection du Lac Kénogami (APLK), Michel Bergeron. Le candidat pour l’Équipe du Renouveau Démocratique (ERD) dans le district #1 s’est vu conférer ses nouvelles fonctions au cœur de la chapelle Saint-Cyriac.

Après plus de 34 ans à servir la population en tant que policier, d’abord pour Jonquière puis pour la Ville de Saguenay, un rêve se réalise pour Michel Bergeron.

« J’ai pris ma retraite ça fait six ans. Je n’ai pas retravaillé depuis cette période, mais j’ai toujours rêvé de faire de la politique. Quand madame Christine Basque m’a rencontré et m’a offert de faire partie de son équipe, j’ai réfléchi. J’ai pris une partie de l’été pour réfléchir. Ensuite, en ayant une bonne conversation avec Mme Basque, ça m’a vraiment convaincu que j’avais ma place avec eux autres », a-t-il mentionné.

Il estime que le choix de se joindre à l’ERD a été somme toute facile, et qu’il l’a surtout fait pour s’entourer d’une équipe solide qui a le pouvoir de l’aider à mieux comprendre la machine municipale.

« Je sais comment régler des problèmes avec des citoyens, mais je ne suis pas très familier avec la politique. Je voulais avoir une équipe pour me seconder dans toutes les lois municipales, une équipe pour me dire ce qui se passe à travers toute la ville au complet, pour arriver au conseil et de savoir de quoi il est question. Ils savent en effet tout ce qu’il se passe et me renseignent beaucoup. »

Le grand-père de bientôt quatre petits-enfants a également œuvré en tant que président du Club de ski de compétition du Mont-Fortin, en plus d’avoir été délégué syndical.

Prendre la relève de Jimmy Bouchard

Rappelons que l’actuel conseiller municipal du district 1, Jimmy Bouchard, a confirmé mardi le 12 novembre qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat comme échevin en novembre 2025. Ce dernier avait affirmé qu’il offrirait sa pleine collaboration aux futurs candidats de son district, et aux dires de Michel Bergeron, il tiendra sa parole.

« On s’est parlé, on s’est toujours bien entendu, et c’est certain qu’il me transmettra toute l’information pour que les dossiers continuent à cheminer. Je vais aussi y amener ma touche, j’ai d’autres dossiers en tête sur lesquels je veux travailler, dont plusieurs dans les quartiers Saint-Georges et Saint-Raphaël », a-t-il émis.

La cheffe de l’ERD, Christine Basque, soutient que Michel Bergeron est la bonne personne pour reprendre le flambeau que laissera M. Bouchard.

« On sait que la passation des savoirs va se faire à travers un esprit d’équipe. On a le vent dans le dos, c’est formidable et j’ai confiance en ce qui s’en vient. Je pense que les citoyens sont vraiment prêts pour ça. »

Parallèlement, le président de l’ERD, André Brassard-Aubin, a laissé savoir que le parti tiendra une troisième investiture de district, qui sera annoncée prochainement.