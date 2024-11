5,5 M$ investi pour l’hôtel de ville et la caserne de pompiers

Le gouvernement du Québec octroie un investissement de 2,8 M$ à Saint-Charles-de-Bourget pour l’agrandissement et la mise aux normes de l’hôtel de ville et de la caserne de pompiers. L’ensemble des travaux est estimé à 5,5 M$.

« Le milieu rural, c’est une qualité et un milieu de vie, où les gens font le choix de s’y installer de plus en plus et pour diverses raisons que l’on connait. Particulièrement parce qu’on travaille fort avec le fait d’accentuer les services essentiels pour les familles. Depuis 2018, Bernard St-Gelais (le maire) avait des attentes pour le centre communautaire, qu’on a finalement réussi à réaliser. C’est une excellente nouvelle pour Saint-Charles-de-Bourget », a laissé savoir d’entrée de jeu le député de Dubuc, François Tremblay.

Les deux services sont regroupés dans un bâtiment multifonctionnel au 357, 2e Rang. L'hôtel de ville sera doté d'une salle du conseil en plus d'un hall d'entrée avec escalier et ascenseur. Le réaménagement des espaces consacrés aux bureaux administratifs et de la voûte de l'hôtel de ville est aussi prévu. La caserne de pompiers sera quant à elle rénovée et agrandie afin d'accueillir notamment une zone de décontamination, des vestiaires, un bureau administratif ainsi que trois baies de stationnement avec portes de garage. D'autres travaux seront effectués, tels que la réfection de la toiture, des planchers, des plafonds et des murs, ainsi que la mise aux normes des systèmes de plomberie, de ventilation, d'électricité et de protection contre l'incendie.

« C'est un projet très important pour le développement de notre municipalité. Le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales nous permettra de moderniser la caserne et de rendre l'édifice municipal plus fonctionnel en y ajoutant une salle du conseil », a ajouté Bernard St-Gelais.

L’ensemble du chantier, qui avance d’ailleurs rondement, devrait être finalisé en juin 2025. L’aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM). Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales.

Bientôt un CPE

M. St-Gelais a parallèlement indiqué qu’un centre de la petite enfance (CPE) de 21 places sera construit dans le même bâtiment, la municipalité étant « la seule » à ne pas disposer de ce service.

« Il était attendu depuis plusieurs années par les jeunes familles, qui sont de plus en plus nombreuses! »