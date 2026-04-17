Les Marquis manquent de veine et échappent le match à Laval

Le millier de spectateurs du Colisée de Laval a eu droit à un véritable match de séries jeudi soir lors du cinquième duel entre les Marquis de Jonquière et les Pétroliers. Hélas pour les hommes d’Alexandre Tremblay qui ont fait chou blanc en avantage numérique et se sont inclinés 2 à 1 pour faire face à l’élimination demain à Jonquière.

Les deux formations ne se sont pas laissé de quartier durant ces soixante minutes de jeu. Les locaux vont ouvrir la marque en milieu de première lorsque Christian Ouellet échappe le disque en zone offensive, Phélix Martineau file en échappée et déjoue Tristan Bérubé d’une belle feinte.

Mais les Marquis vont répliquer aussitôt. À la fin d’un avantage numérique, Simon-Claude Blackburn déjoue Carmine-Anthony Pagliarulo d’un tir bas et l’égalité est créée.

La marque de 1 à 1 va perdurer jusqu’en début de troisième période lorsque Danick Paquette surprend Bérubé à sa droite pour redonner les devants aux siens. Par la suite, le gardien Pagliarulo va se démarquer avec plusieurs arrêts à bouts portants contre l’attaque jonquiéroise.

D’autres scènes disgracieuses et inutiles

Avec moins de cinq minutes à jouer, les spectateurs qui avaient fait déraper la fin de rencontre la semaine dernière reviennent à la charge en lançant de la bière sur le banc des Marquis. Les entraîneurs Alexandre Tremblay et Jérémy Vigneault-Bélanger ainsi que les membres de l’équipement derrière le banc ont été aspergés d’alcool alors que les préposés à la sécurité n’arrivent pas à contrôler la foule.

Au son de la sirène, l’entraîneur-adjoint Lucien Paquette, a pris soin de saluer et remercier ces spectateurs, qui démontrent encore une fois le manque de sérieux de cette ligue.

Loin d’être terminé

Les hostilités se transportent du côté de Jonquière vendredi soir, pour la présentation du sixième match de cette série. Chose certaine, les joueurs des Marquis n’ont pas encore baissé les bras!