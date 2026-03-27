Les Marquis passent en demi-finale

Les Marquis de Jonquière ont dû passer par toutes les gammes d'émotions lors du cinquième match de leur série face aux Éperviers de Sorel. Après avoir échoué sur leur tentative de balayage samedi dernier, les hommes d’Alexandre Tremblay n’ont pas raté leur deuxième occasion pour obtenir leur billet pour la demi-finale, en vertu d’une victoire de 4 à 2.

Dès le début de la rencontre, les Marquis attaquent mais Marc-Antoine Gélinas résiste. Jérôme Gravel va écoper d’une punition majeure pour avoir donné du genou et les Éperviers vont en profiter pour ouvrir la marque avec moins de deux minutes à jouer. Marc-Antoine Gagnon déjoue Tristan Bérubé d’un tir parfait et Sorel mène 1-0 après 20 minutes de jeu.

Les locaux continuent d’attaquer en début de deuxième et Alexandre Fortin va surprendre Bérubé d’un tir de la ligne bleue. L’entraîneur des Marquis va demander la reprise vidéo pour signaler le hors-jeu mais les officiels confirment que le jeu était légal.

Cela semble faire mal aux visiteurs et André Bouvet-Morissette en profite pour donner une priorité de trois buts aux Éperviers. Mais cette fois-ci, la reprise vidéo démontre qu’il a touché la rondelle plus haut que la limite permise et le but est refusé.

Les Marquis vont se mettre en marche par la suite. Lors d’un revirement en zone neutre, Marc-André Therrien et Gabriel Chabot s’amènent à deux contre un, ce dernier complète le jeu et c’est 2 à 1.

En troisième, les visiteurs démarrent en lion et bourdonnent dans la zone adverse. Lors d’une mauvaise sortie, Christian Ouellet s’amène à la gauche de Gélinas et le surprend alors qu’il n’y a pratiquement pas d’espace et l’égalité est créée. Le momentum demeure du côté de Jonquière et c’est Mathieu Ayotte qui assomme les Éperviers en marquant après avoir touché le poteau quelques secondes auparavant.

Les Éperviers vont retirer leur gardien mais Louis-Philippe Simard va compléter la marque dans un filet désert et confirmer la quatrième et dernière victoire pour les Marquis qui passent en demi-finale.

Déjouer les pronostics

Les Marquis ont prouvé que les séries éliminatoires sont une toute autre saison. Après avoir terminé la campagne régulière en queue de poisson, ils sortent les champions en titre des séries qui avaient remporté 10 de leur 11 derniers matchs de saison.

Reste maintenant à savoir qui seront les adversaires des Marquis. Les possibilités sont les Pétroliers de Laval, l’Assurancia de Thetford Mines ou le Cool FM de Saint-Georges. Ces derniers mènent leur série 3-2 face à l’Assurancia. Québec qui mène contre Saint-Hyacinthe permettrait aux Marquis d’éviter Laval au deuxième tour.