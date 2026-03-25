La Fièvre des séries contamine la billetterie des Sags

Heureux ou malheureux problème: la fièvre des séries a carrément fait disjoncter mardi le réseau informatique responsable de la vente des billets des matchs des séries des Saguenéens de la Ligue de hockey junior maritime du Québec (LHJMQ).

Résultat: la vente des billets pour les deux premiers matchs de vendredi et samedi à Chicoutimi, qui n’a pas suffi à la forte demande, est retardée jusqu’à ce mercredi dès midi. Sur les réseaux sociaux, plusieurs adeptes ont fait part de leur mécontentement, affirmant entre autres avoir été incapables de se connecter pour acheter des billets. D'autres soutiennent avoir reçu des billets sans siège et sans section attribués.

L’organisation assure que chaque client touché et ayant complété sa transaction sera contacté et pris en charge par les responsables du réseau Xpayrience. Ces derniers ont d’ailleurs assuré le directeur des opérations Serge Proulx des Sags qu’une fois réglé, les inconvénients connus mardi ne reviendront plus. Les partisans peuvent donc espérer mettre la main sur leurs billets ce mercredi midi en ligne et aux bornes du Centre Georges‑Vézina.