Des partisans fidèles au poste malgré une saison plus difficile

Les Marquis de Jonquière ne connaissent peut-être pas les succès espérés cette saison, occupant après 23 matchs la 7e et avant-dernière position au classement général. Malgré tout, les partisans n’ont pas abandonné leur équipe. Encore cette année, les Marquis comptent sur l’une des meilleures assistances par match dans toute la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

En moyenne, ce sont entre 1 600 et 1 800 spectateurs qui remplissent les gradins du Palais des sports de Jonquière lors des parties locales des Marquis.

Même si ce chiffre est l’un des meilleurs dans la ligue, il s’agit d’une diminution de l’assistance par rapport à l’an dernier.

« L’année passée, c’était exceptionnel. On avait une moyenne d’environ 2 000 spectateurs par rencontre. C’est un phénomène qui s’était fait sentir partout dans la ligue. Chaque équipe avait vu ses assistances augmenter. Cette année, les assistances ont diminué un peu partout aussi dans le circuit. Mais nous sommes revenus, ici à Jonquière, à notre assistance moyenne des quatre dernières années », commente le copropriétaire et directeur des opérations des Marquis, Éric Gravel.

Selon lui, il est difficile de mettre le doigt exactement sur la raison que les assistances ont baissée de cette façon partout dans la ligue. Le facteur économique pourrait cependant être une bonne explication.

« Tout coûte plus cher partout. Les gens ont des choix financiers à faire. Ce qui pourrait être un bon indicateur que l’inflation joue un rôle sur la baisse d’assistances, c’est qu’on remarque aussi une baisse dans les achats faits au restaurant ou au bar. Les gens dépensent moins quand ils viennent aux matchs. »

Des partisans fidèles

La situation n’inquiète toutefois pas Éric Gravel. Il ne croit pas que les assistances aux matchs redescendent sous la barre des 1 200 spectateurs par rencontre, comme c’était le cas il y a un peu plus de cinq ans.

« Ici à Jonquière, on a la chance de compter sur des partisans fidèles qui soutiennent leur club. L’ambiance est toujours incroyable ici, même les autres équipes nous le disent. C’est bruyant et intimidant jouer à Jonquière. Donc nous, on doit s’assurer de ne pas s’asseoir sur nos lauriers et de continuer de travailler pour présenter un bon produit sur la glace. Les commanditaires, qui sont de plus en plus nombreux à s’afficher avec nous, jouent un grand rôle aussi dans tout ça. »

Éric Gravel espère et croit que d’ici la fin de la saison, les assistances pourraient s’améliorer un peu, en raison du niveau de jeu qui augmente.

« On va accueillir à Jonquière de grosses équipes qu’on n’a pas vues encore ici. Et il y a les séries éliminatoires qui s’en viennent aussi, donc ça pourrait attirer ça aussi plus de gens. »