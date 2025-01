Débuter l’entrainement avec des objectifs réalistes

L’un des premiers éléments qui nous vient en tête lorsque l’on parle de résolutions du nouvel an est la mise ou la remise en forme. Que ce soit par l’activité physique ou motivé par la volonté de perdre du poids, ces deux objectifs se retrouvent souvent en haut de liste des personnes souhaitant effectuer des changements dans leurs habitudes de vie. Mais comment débuter en salle d’entrainement et surtout à quel rythme, pour éviter de s’essouffler trop vite et de lâcher au bout de quelques semaines ?

« Mon premier conseil serait de déterminer quels sont les facteurs de motivation, puis le but précis. Ensuite, ce serait de démarrer un pas à la fois. C’est-à-dire que si c’est quelqu’un prend la résolution de perdre du poids et que celui-ci décide de s’entrainer cinq fois par semaine avec une toute autre façon de s’alimenter, il y a de bonnes chances que ce soit un peu trop demander d’un seul coup. Il faut d’abord créer une habitude, qui va générer par la bande des résultats en réajustant sa nourriture ou ses entrainements au fur et à mesure », aborde le propriétaire du SynerGym Club Sélect 24 heures de Chicoutimi, Julien Gagnier.

La salle d’entraînement privée, en place depuis 20 ans dans la région, accueille à chaque année un nombre de membres limité dans ses installations. Cette façon de faire permet donc d’avoir un délai d’attente réduit aux différents équipements ainsi qu’un achalandage moindre, surtout dans les périodes comme le mois de janvier.

« Lorsqu’il y a plus de 15 personnes en moyenne, qui sont là en même temps, je commence à analyser les nouvelles inscriptions qui se font et j’en place quelques-unes dans la liste d’attente ou les réfère à un autre gym tout simplement. Toutefois, je ne limiterai jamais les gens à venir à une heure en particulier », précise-t-il.

M. Gagnier assure qu’il y a des inscriptions et des désinscriptions tout au long de l’année pour diverses raisons, mais que le taux de gens qui poursuivent l’entrainement physique même après les fêtes demeure assez bon.

Être bien guidé, la clé pour continuer

Avec l’inscription au SynerGym vient également un accompagnement soutenu et personnalisé par des kinésiologues, spécialistes dans la perte de poids, la prise de masse musculaire, la réhabilitation de blessure et la mise en place de bonnes habitudes de vie. Un volet apprécié de la clientèle.

« Quand la personne arrive au gymnase, on mesure sa composition corporelle avec un scanner pour savoir d’où il part, en mettant le doigt sur le pourquoi de sa présence au gym. On va ensuite créer un plan personnalisé basé sur ses buts et ce qu’il veut atteindre en termes de forme physique. »

Ainsi il s’agit d’une salle d’entrainement idéale pour conseiller les débutants, aux dires de M. Gagnier.

« C’est probablement le gym à Chicoutimi où tu peux être le plus à l’aise, et où tu peux te sentir le plus comme chez toi. La prise en charge est inévitable dans ce temps-là », conclut-il.