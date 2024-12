Encore un soucis avec la passerelle du pont Arnaud

La saison de motoneige est à nos portes, mais à Saguenay, les motoneigistes ne pourront toujours pas utiliser la passerelle du pont Arnaud pour traverser la rivière Chicoutimi cet hiver. Une situation qui crée un gros casse-tête pour le Club de motoneigistes de Saguenay.

Cette passerelle, qui a été construite afin de remplacer le pont qui permettait de traverser la rivière, sera fermée pour la saison. Des travaux doivent être apportés en lien avec une nouvelle règlementation concernant les passages à niveau. Un chemin de fer, qui doit être traversé pour emprunter la passerelle, se trouve à proximité.

Pour le Club de motoneigistes de Saguenay, cette fermeture cette saison est un autre problème que rencontre l’organisation en lien avec cette passerelle.

« Cette passerelle est un vrai casse-tête pour le club, il faudra faire un gros détour. Lorsqu’elle a été construite, nous avions fait part à la Ville des besoins pour le club de motoneige. On doit passer avec les surfaceuses sur cette passerelle, donc elle devait être assez solide et assez large. Mais ce qui a été livré est finalement trop petit, et pas assez large », explique le président du Club de motoneigistes de Saguenay, Jocelyn Charest.

Face à ce problème, les motoneigistes doivent passer par le Panoramique pour traverser la rivière.

« Au-delà du détour pour les usagers, c’est surtout pour les surfaceuses que c’est compliqué. Ça rajoute près de 20km le trajet des surfaceuses, en plus de demander beaucoup plus d’heures. Et si une surfaceuse brise, on ne peut pas aller la dépanner… »

Jocelyn Charest mentionne que le club se retrouve dans une impasse dans ce dossier. Les nombreuses demandes auprès de la Ville et des députés à Saguenay n’ont rien donné encore.

Début de saison

Par ailleurs, le club entend débuter sa saison avant janvier. La pluie tombée les jours derniers aura retardé quelque peu l’ouverture.

« Il manque encore un peu de neige, surtout en ville. Et la pluie a eu un petit impact dans les sentiers, mais on ne s’en sort pas trop mal. Normalement, on devrait être bon pour commencer la saison durant le temps des Fêtes. »

La vente des droits d’accès pour la saison s’est très bien déroulée. En date de la deuxième semaine de décembre, 2 702 personnes avaient acheté leur droit d’accès, ce qui est similaire à l’an dernier à pareille date.

« Avec la mauvaise saison de l’an dernier, on s’attendait à avoir une baisse, donc on est agréablement surpris de se maintenir pour le moment. »