Un lancement de saison en force au Valinouët

La saison de ski a débuté en force au Valinouët. Les skieurs et les planchistes étaient présents en grand nombre lors de la première fin de semaine d’ouverture, du 6 au 8 décembre. La station a ensuite ouvert officiellement ses portes pour toute la saison le 13 décembre dernier.

« C’est un début de saison magnifique. On a reçu beaucoup de monde durant les trois premiers jours d’ouverture, on peut dire qu’on a connu un excellent départ à cette saison », commente le directeur marketing au Valinouët, Stéphane Leblond.

Ce dernier mentionne que c’est une belle surprise d’avoir pu ouvrir la station plus tôt cette année, alors que l’on prévoyait une première ouverture une semaine plus tard. La grande quantité de neige tombée dans les premiers jours de décembre ont aidé à recouvrir les pistes de la station qui est enneigée 100 % naturellement.

« On a été chanceux, on a reçu de la neige en grande quantité en très peu de temps dans les dernières semaines. On a reçu près d’un mètre de neige dans la semaine avant notre ouverture, dont un 10cm la veille de l’ouverture ! »

Lors de la première fin de semaine de ski, c’est une dizaine de pistes qui étaient ouvertes. D’autres ont été ouvertes le 13 décembre.

« On a reçu un peu de pluie durant la semaine entre nos deux ouvertures. Heureusement que nous n’étions pas ouverts. Ça nous a permis de préserver la neige et de travailler mécaniquement les pistes pour améliorer leur état. »

Stéphane Leblond indique que si tout se passe bien, toutes les pistes qui peuvent être travaillées mécaniquement devraient être ouvertes pour le temps des Fêtes. Pour les autres, comme les pistes dans les sous-bois, d’autres bonnes bordées de neige seront nécessaires avant d’être accessibles.

Engouement

La grande quantité de neige qui est tombée dans les dernières semaines ont éveillé les passions des skieurs et des planchistes dans la région.

Dès que ça s’est enneigé, on a senti un engouement encore plus fort pour le début de la saison de ski. On a été surpris de l’achalandage dans la montagne dans la première fin de semaine, ç’a été étonnant de voir comment il y avait du monde. »

Concernant la vente de passeports saisonniers, la plupart avaient déjà été achetés lors de leur mise en vente au printemps dernier. Une légère augmentation du nombre de passeports vendus par rapport à l’an dernier est remarquée.

Par ailleurs, le mont Édouard a ouvert ses portes officiellement le 14 décembre dernier.