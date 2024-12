Saint-David-de-Falardeau recevra de nouveau le circuit de snocross SCMX 

Saint-David-de-Falardeau sera l’hôte pour une deuxième année de suite du lancement de la saison de snocross du Circuit SCMX. La compétition de motoneige aura lieu du 10 au 12 janvier prochain.

Fort d’une première édition amplement réussie l’an dernier, Saint-David-de-Falardeau a reçu un vote de confiance du Circuit SCMX afin de lancer la saison de courses 2025.

Près de 130 coureurs sont attendus à nouveau cette année, et plus de 200 départs auront lieu tout au long de la fin de semaine de compétition.

« De recevoir la première course de la saison, ça attire toujours plus de coureurs. Les gars ont tous hâte de commencer la saison, ils ont de nouvelles machines, ils veulent amasser rapidement des points pour le championnat, donc personne ne veut manquer ça ! », lance le président de l’évènement, Claude Gauthier.

Quelques milliers de spectateurs sont également attendus pour l’occasion. L’an dernier, M. Gauthier indique qu’environ 1 800 personnes ont assisté aux courses.

« Si ce n’avait pas été d’une tempête de neige le samedi, on aurait certainement dépassé les 2 000 spectateurs dans la fin de semaine. Donc cette année, si tout va bien au niveau de la météo, on s’attend à dépasser les 2 000 visiteurs. »

Le succès de la première édition l’an dernier du snocross de Saint-David-de-Falardeau aura également permis d’attirer beaucoup de nouveaux bénévoles cette année.

« L’an dernier, on a 70 personnes qui se sont impliquées bénévolement. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a encore plus de monde qui veut s’impliquer ! C’est contagieux. »

Améliorations

Si déjà, les pilotes classent le circuit de Falardeau comme le deuxième meilleur circuit au Québec, ceux-ci devraient être agréablement surpris des travaux que les organisateurs ont faits pour l’améliorer.

C’est 200 000 $ que la municipalité a investi afin de procéder à l’installation de lampadaires sur le circuit afin de l’illuminer.

De plus, avec cet investissement, un canon à neige a été acheté pour aider à couvrir le circuit et offrir une meilleure qualité de piste aux pilotes.

« L’an dernier, on avait dû faire près de 450 voyages de neige afin d’en avoir assez sur le site. Et nous étions arrivés tout juste, parce qu’il en manquait encore la veille des courses. Cette année, le canon va être d’une grande aide. »

De plus, le circuit a été reconfiguré afin d’être plus sécuritaire, et les estrades ont été rehaussées de cinq pieds pour offrir une meilleure vision aux spectateurs.

Ceux-ci sont attendus d’ailleurs dès le vendredi afin d’assister aux essais libres. Ils pourront ensuite assister aux courses le samedi et le dimanche.