Le Bleu et Or hôte du Défi M18 jusqu’à dimanche  

De ce jeudi jusqu’au dimanche 8 décembre, les représentants du Bleu et Or de la Polyvalente d’Arvida sont hôtes du Défi M18 Division 1 relève, du circuit scolaire du RSEQ. Durant ces quatre jours de tournoi, qui auront lieu dans trois arénas à Saguenay, 24 équipes de partout au Québec s’affronteront afin de remporter les grands honneurs.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que le Bleu et Or est l’hôte du Défi M18, et une troisième année de suite que ces gens accueillent un tel évènement en comptant le Défi M15 qui a eu lieu il y a trois ans.

Les parties seront disputées dans trois arénas, soit au Foyer des loisirs, au Palais des sports ainsi qu’au Pavillon sportif de Kénogami.

Des 24 équipes participantes au Défi cette année, 22 sont en provenance de l’extérieur de la région. Seuls le Bleu et Or et les Aigles de la Cité étudiante de Roberval représentent la région lors du tournoi.

« Le but des défis comme ça, c’est de regrouper des équipes qui ne s’affrontent normalement pas durant la saison régulière. Donc à part Roberval, les autres équipes du Défi, nous ne jouons pas contre eux cette année », explique le président du comité organisateur du défi et président du Bleu et Or Hockey, Patrice Pelletier.

Les équipes en Division 1 relève doivent obligatoirement participer à un défi du genre durant leur saison, précise M. Pelletier.

Il s’agit du troisième Défi consécutif que le Bleu et Or accueille, et le deuxième de suite dans la catégorie M18 Division 1 relève.

« De la façon que ça fonctionne, c’est que les Défis sont accordés pour deux ans de suite. Nous en sommes donc à notre deuxième année, mais on compte lever la main encore l’an prochain pour accueillir à nouveau un Défi chez nous. »

Selon Patrice Pelletier, le Bleu et Or se fait une bonne réputation sur le circuit du RSEQ dans la qualité de ses Défis.

« On a fait, la première année, un sondage après le tournoi auprès des équipes qui y avaient participé. Les réponses avaient été au-delà des attentes, et tout le monde avait aimé son séjour ici. »

De recevoir un tel évènement contribue d’ailleurs beaucoup au sentiment d’appartenance des joueurs du Bleu et Or envers leur équipe.

« Le sentiment d’appartenance ici est déjà fort, mais là, plusieurs joueurs de toutes les équipes s’impliquent dans le Défi comme bénévoles. »

Revanche

Le Bleu et Or tentera d’avoir sa revanche cette année lors du Défi. L’équipe s’était inclinée l’an dernier en quart de finale dans un match crève-cœur.

Près d’une dizaine de joueurs de l’an dernier font toujours partie de l’équipe cette année et tenteront d’aller chercher les grands honneurs.

« Il y a certainement une motivation par rapport à ça, et de jouer devant leurs parents et amis aussi. On n’a pas d’attentes, puisqu’on ne connait pas les autres équipes, mais nous allons nous présenter et travailler fort. C’est comme ça qu’on peut être récompensé. »